„Back 4 Blood“ startet am 12. August in die Beta

Die Turtle Rock Studios starten mit ihrem neuen Koop-Zombie-Shooter „Back 4 Blood“ am 12. August in die Betaphase. Vorbesteller dürfen sogar schon eine Woche früher probespielen. Die Beta dauert fünf Tage und enthält sowohl Karten, auf denen man sich mit anderen Spielern misst, als auch Maps für den Koop-Modus, in dem man gemeinsam gegen KI-Zombies kämpft. Die finale Version soll dann am 12. Oktober erscheinen. Plattformen: PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.