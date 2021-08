Olympia: „The Hulk“ sorgt mit Geste für Wirbel

Kugelstoßerin Raven Saunders hat mit einer Geste während der Siegehrung in Tokio die Aufmerksamkeit des Internationalen Olympische Komitees (IOC) auf sich gezogen. Die 25-jährige US-Amerikanerin, die in Tokio Silber gewann, hatte am Sonntag auf dem Podium ihre Arme zu einem X über ihrem Kopf erhoben. Nun droht ihr eine Strafe.