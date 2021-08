„The Hulk“ zieht bei Olympia alle Blicke auf sich

Klare Botschaft

Hinter ihrem Outfit steckt jedenfalls eine klare Botschaft. „Es gibt so viele Menschen, die auch dafür kämpfen aber keine Stimme oder Plattform haben, um gehört zu werden. Ich habe mein Bestes gegeben, um hier mit einer Medaille herauszugehen für die Menschen aus der LGBTQ-Bewegung, für schwarze Menschen, für Menschen mit psychischen Problemen. Ich will ihnen Hoffnung geben, sie inspirieren“, so Saunders.