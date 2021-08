Von Polizei Gesuchter starb auf Flucht in Jesolo

Der Mann war mit seiner minderjährigen Tochter und deren Freund in dem Hotel abgestiegen, bei der Anmeldung gaben die drei ihre richtigen Namen an. Diese wurden von der Rezeption - wie üblich in Italien - der Polizei übermittelt. Die Carabinieri in Bibione stellten bei einer Kontrolle fest, dass der Bulgare per europäischem Haftbefehl gesucht wird. Als sie am Samstagvormittag im Hotel erschienen, um den Mann festzunehmen, ergriff dieser die Flucht über die Terrasse.