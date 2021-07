Bergsteiger stürzte am Großglockner in den Tod

Bereits seit Donnerstag fehlte von einem Slowenen (65), der am Großglockner vom Parkplatz der Franz-Josefs-Höhe in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte aufgebrochen war, jede Spur. Aufgrund des schlechten Wetters gestaltete sich die Suche sehr schwierig. Am Samstag wurden in einer Eiswand schließlich sein Rucksack und sein Eispickel entdeckt ...