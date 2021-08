Mordversuch mit Auto: Opfer erhält 400.000 Euro

Die Autohaftpflicht des Täters verweigerte jedoch jede Entschädigung. Absichtliche Gewaltattacken wie diese sind nicht gedeckt. Also hielt sich Opferanwalt Johannes Bügler an den Versicherungsverband. Und hatte Erfolg. Ein Gutachter legte penibel die Betragshöhe fest. „Das Geld ist bereits auf dem Konto“, so der Prozessspezialist.