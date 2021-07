Viele Unternehmen stehen jetzt freiwillig still

Bei Motorradhersteller KTM dauert der heute beginnende „Sommerschlaf“ je nach Abteilung zwischen zwei und drei Wochen. „Mitarbeiter, die in der Endmontage der Produktion tätig sind, können länger Urlaub machen“, verrät Pierer-Mobility-Vorstand Viktor Sigl. Am MAN-Werksgelände in Steyr kehrt ab Montag gleich für drei Wochen Ruhe ein. Bei Anhängerproduzent Schwarzmüller haben in der Zentrale in Freinberg 700 Mitarbeiter bis zum 16. August frei, ehe sie wieder in die Büros und Montagehallen zurückkommen.