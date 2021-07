St. Pölten startet mit 1:2 bei Liefering in Saison

Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten hat die Mission Wiederaufstieg mit einer Niederlage gestartet! Nach der Absage in der Vorwoche unterlagen die Niederösterreicher in der 2. Runde der 2. Liga beim FC Liefering mit 1:2. Siegreich verlief der Freitag für Wacker Innsbruck (2:0 gegen Kapfenberg) und Austria Lustenau, das dank eines Viererpacks von Haris Tabakovic 4:1 in Lafnitz gewann. Der GAK und Horn (1:1) sowie Rapid II und FC Juniors OÖ (0:0) trennten sich remis.