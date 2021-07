Kärntner Straße in Pöckau mit weißer Farbe bemalt

Polizeibeamte konnten nach einer Anzeige in der Nacht auf Freitag über eine Fahrbahnverschmutzung der Kärntner Straße (B 83) in Pöckau, Gemeinde Arnoldstein, zwei Männer aus dem Bezirk Villach ausforschen. Die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren bemalten dabei mit weißer Dispersionsfarbe die Bundesstraße auf einer Länge von 200 bis 300 Metern mit einem Schutzweg sowie mit Sperrlinien, Leitlinien und Schriftzeichen. Aufgrund einer Gefährdung durch Rutsch- und Schleudergefahr musste die Fahrbahn mit Spezialgeräten gereinigt werden. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Weitere Erhebungen zu den näheren Umständen und zum Motiv werden derzeit geführt.