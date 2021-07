„Liegt im Trend“: Chocolatier wird Lehrberuf

Am 1. August tritt ein neues Lehrberufspaket in Kraft. Damit wird die Ausbildung zum Chocolatier neu eingeführt und die sechs bestehenden Lehrberufe Betonfertigteiltechnik, Drogist, Konditorei (Zuckerbäckerei), Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, Veranstaltungstechnik sowie Vergolden und Staffieren modernisiert, gaben Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer am Freitag bekannt.