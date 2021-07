Fall Leonie: Auslieferung aus London könnte dauern

Die Auslieferung des vierten Verdächtigen im Fall der am 26. Juni in Wien getöteten 13-jährigen Leonie, der am Donnerstag in London gefasst wurde, könnte dauern. Selbst wenn er der Auslieferung zustimmen sollte, würde es wohl einige Wochen brauchen, bis er nach Österreich überstellt wird, sagte Carmen Kainz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Freitag. Zudem kann sich der Afghane mit Rechtsmitteln gegen die Auslieferung wehren.