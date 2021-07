Mühlviertler Opfer konnte Taschendieb schnappen

Am Donnerstag um 13.15 Uhr wurden Polizisten nach Niederzirking, Gemeinde Ried in der Riedmark, beordert, nachdem sich in Schwertberg am Skaterplatz beim Bahnhof Schwertberg ein Geldtaschendiebstahl ereignet habe. Der Täter, ein 29-jähriger Rumäne, konnte vom Geschädigten in Niederzirking angehalten werden.