Afghanistan: Taliban-Zölle machen Importe teuer

„Wir haben in Kandahar Trauben geladen und haben auf dem Weg dorthin schon Zoll gezahlt. Dann mussten wir an drei Stellen umgerechnet weitere 42 Euro bezahlen. Sobald wir losgefahren sind, haben die Zollbeamten dann umgerechnet 16 Euro verlangt. An einem anderen Kontrollposten mussten wir nochmal zahlen - umgerechnet 27 Euro. Obendrein müssen wir uns schmutzige und beleidigende Worte gefallen lassen. In Boldak haben die Taliban sogar umgerechnet 120 Euro verlangt“, berichtet der afghanische Lkw-Fahrer Hayatullah Khan (Bild unten).