Erstmals Aufnahmetests für Jus-Studium in Wien

Keine Aufnahmetests für Jus in Linz und Innsbruck

An der juridischen Fakultät in Graz haben sich 629 Bewerber für die 600 freien Plätze angemeldet. Sollten schlussendlich zu viele Interessenten übrig bleiben, kommt es in der steirischen Landeshauptstadt dieses Jahr erstmals zur Aufnahmeprüfung. An den Unis in Linz und Innsbruck gibt es genug Plätze, weshalb alle Bewerber in den klassischen Jus-Studien zugelassen werden.