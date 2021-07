Covid-19 erkrankte Person war in mehreren Lokalen

Eine Covid‐19 erkrankte Person mit hoher Infektiosität hat sich am Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Klagenfurter Bar „Die Burg“ und/oder anschließend im “Teatro“ aufgehalten. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee richtet sich daher mit folgendem Aufruf an die Öffentlichkeit: Personen, die sich im Zeitraum vom Freitag 23.7., 20.30 bis 22.30 Uhr in der Klagenfurter Bar “Die Burg", Pfarrplatz, 9020 Klagenfurt und anschließend von 22.30 bis Samstag 24.7., 2 Uhr, in der Klagenfurter Teatro Bar, Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt, aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.