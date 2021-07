Der Donaulimes als Welterbe gerät in Turbulenzen

„Von Schottland bis Regensburg ist der Römerlimes in großen Teilen UNESCO Welterbe“, sagt Friedrich Bernhofer vom Verein „Kultur und Tourismus an der Donau“. Aber die Aufnahme des Donaulimes in Österreich droht zu platzen, weil Ungarn aus dem Antrag ausgestiegen ist. Auch Oberösterreich ist davon betroffen.