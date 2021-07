Verletzter Senior sucht seinen helfenden „Engel“

Paul Kiss aus Frauenkirchen im Burgenland ist seit Jahren mit dem Moped unterwegs. So auch am 12. Juli gegen Mittag. In Mönchhof kam es dann zum Sturz mit seinem Roller. Der verletzte Mann blieb liegen - eine Autofahrerin stieg aus und half. Nun möchte Paul Kiss wissen, wer hier so vorbildlich Erste Hilfe geleistet hat.