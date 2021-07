Held wird nach Rettung von zehn Kindern vermisst

Der Vorfall hatte sich am Montagnachmittag in Poole Harbour ereignet. In den Naturhafen münden mehrere kleine Flüsse. Mehrere Kinder wurden dort bei Rockley Point von einer starken Strömung erfasst und in tieferes Wasser gezogen. Der 18-jährige Callum zögerte nicht und warf sich in die Fluten, um sie wieder in Sicherheit zu bringen. Auch Eltern der Kinder eilten ins Meer, um die jungen Schwimmer zu retten.