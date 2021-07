Strohpresse von Landwirt (22) ging in Flammen auf

Ein Landwirt war auf seinem Hof in Bleiburg mit einer Zugmaschine unterwegs. Der 22-Jährige wollte das Heu mit seiner angekuppelten Strohballenpresse einbringen, als die Maschine aus bisher unbekannter Ursache Feuer fing. Der Lenker versuchte den Brand vorerst selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die FF Bleiburg, Loibach, Replach und Rinkersberg rückten mit 25 Männern an und löschten das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.