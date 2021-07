Michael C. Hall präsentierte „Dexter“-Fortsetzung

„Dexter“-Darsteller Michael C. Hall und Showrunner Clyde Phillips haben einen Einblick in die geplante Fortsetzung der Krimi-Serie gegeben: In einem Panel der virtuellen „Comic-Con at Home“ zeigten die „Dexter“-Macher am Sonntag (Ortszeit) den ersten Trailer zu der Fortsetzung „Dexter: New Blood“. Darin wird der untergetauchte Serienmörder bei seinem neuen Leben in einer verschneiten Kleinstadt gezeigt.