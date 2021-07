Nach Unfall mit Lkw bei Polizei falsch ausgesagt

Am Samstag gegen 18.25 Uhr wurde die Polizei in die Nußberg Straße in Krumpendorf gerufen, da ein stark betrunkener 48-jähriger Ungar mit seinem Lkw gegen einen Baum gefahren war und dabei verletzt wurde - so die Annahme bisher. Wie sich nun herausstellte, hat sowohl der vermeintliche Unfalllenker wie auch sein 30-jähriger ungarischer Beifahrer fälschliche Angaben zum Unfallhergang gemacht.