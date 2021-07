Emotional! Wright siegt für seine kranke Frau

„Mein Kind“

Aber jetzt blühte der Schotte wieder so richtig auf. „Ich habe mir das World Matchplay als Kind immer angesehen und jetzt steht mein Name für immer auf der Trophäe und das ist etwas Besonderes“, so Wirhgt: „Es war großartig, diese Trophäe vor dieser unglaublichen Menge in die Höhe zu stemmen. Sobald ich auf die Bühne ging, stand das Publikum hinter mir und es war ein echter Gänsehaut-Moment.“