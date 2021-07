Asylwerber: „Meine Familie hat mich verstoßen“

Böses Erwachen in der Heimat

Für jene Afghanen, die mit dem Flieger zurück nach Kabul geschickt werden, kommt das böse Erwachen. Denn die eigene Familie möchte im streng religiösen Land nichts mehr mit ihnen zu tun haben, wenn sie erfahren, dass Sohn oder Bruder in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Oft reicht es schon, dass er es nicht geschafft hat, sich in Österreich eine gesicherte Existenz aufzubauen. Schließlich legten alle für die Reise nach Europa eine enorme Summe Geld zusammen. Sie werden als „Loser“ (Verlierer), Abgeschobene und Kriminelle abgestempelt.