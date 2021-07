Alkoholisierter bedrohte und beschimpfte Beamte

In Sicherungszelle untergebracht

Nur unter massiver Kraftanwendung konnten ihm die Handfesseln angelegt werden. Bei der Personsdurchsuchung trat der 24-Jährige mehrfach wild mit seinen Beinen unkontrolliert herum, weshalb ihm zusätzlich die Fußfesseln angelegt werden mussten. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Dort stellte der Kroate vorerst sein aggressives Verhalten ein, weshalb ihm die Fußfessel abgenommen wurden. Kurz darauf steigerte er erneut sein Verhalten und fing wiederum lautstark aggressiv zu schimpfen und schreien an. Er wurde in der Sicherungszelle untergebracht.