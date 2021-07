Biker aus Wien krachte gegen Leitschiene - tot

Der Biker aus dem Wiener Bezirk Hietzing war am Samstag gegen 12 Uhr von Arbesbach in Richtung Königswiesen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Arbesbach geschah dann der tödliche Unfall. Der 59-Jährige kam nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links ab und stieß gegen die Leitschiene.