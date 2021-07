Lange Staus und Wartezeiten im Urlaubsreiseverkehr

Der Urlaubsreiseverkehr hat am Samstag bereits in den Nachtstunden in Österreich zu Staus auf der Karawanken- sowie der Tauernautobahn geführt und sich bis zu Mittag nicht gebessert. Zu der Situation auf der Tauernroute gesellten sich am Vormittag Verzögerungen vor allem in Tirol, Oberösterreich und den Wiener Stadtausfahrten.