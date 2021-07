Sommercamp für Kinder

Es ist wichtig, dass Kinder gemeinsam Sport machen und sich austauschen können - zum Beispiel beim „KELAG PlusClub Sommercamp“ von 2. bis 6. August am Hafnersee. In der neuen Episode von „Einwürfe“, dem „Krone“-Sportpodcast, spricht Podcaster Patrick Jochum mit Veranstalter Richard Urank und Sponsor Werner Pietsch über das Camp in der FNC Arena.