Neue Art von Coronaviren in England entdeckt

In Kot von Kleinen Hufeisennasen gefunden

Gefunden haben die Forscher das Virus RhGB01 in Fledermäusen der Art Kleine Hufeisennase (Bild oben) in England. Die Wissenschaftler hatten Kotproben von mehr als 50 dieser Zwergfledermäusen in den Grafschaften Somerset und Gloucestershire im Südwesten von England sowie in Wales gesammelt und zur Virusanalyse an die Gesundheitsbehörde PHE geschickt.