Weinstein wieder wegen Sexstraftaten angeklagt

Von New York nach Los Angeles überstellt

Der frühere Hollywood-Mogul war am Dienstag von einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaates New York nach Los Angeles überstellt worden. In New York war Weinstein im Februar 2020 von einer Jury wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden und zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.