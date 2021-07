1 Million Liter Wein in Süditalien beschlagnahmt

Die italienische Polizei hat mit der Behörde Betrugsbekämpfung im Lebensmittelbereich einen groß angelegten Betrug mit gefälschten Wein aufgedeckt. Eine Million Liter Wein, der mit falschen Qualitätssiegel verkauft wurde, sind bei einem Weinproduzenten in Foggia in der süditalienischen Region Apulien beschlagnahmt worden. Acht Personen wurden wegen Betrug und Fälschung von Dokumenten über die Herkunft von Lebensmittelprodukten angezeigt worden, so die Polizei am Mittwoch.