NÖ: Vollimmunisierte mit Delta-Variante infiziert

Sie ist hochansteckend, noch gefährlicher und auch in Niederösterreich immer weiter verbreitet - die Delta-Variante. Alleine am Freitag wurden 24 neue Fälle eingemeldet. Insgesamt hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle in Niederösterreich damit auf 174 Befunde erhöht. Besonders alarmierend aus Sicht der NÖ-Behörden: Zehn Betroffene wurden zuvor bereits geimpft. Fünf Landsleute galten als voll-, fünf weitere als teilimmunisiert.