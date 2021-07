„Wahre Schlacht!“ Price, Van den Bergh sind weiter

Meiste 180er in zweiter Runde

In einem engen Wettkampf zwischen Van den Bergh und Chisnall brach der Belgier den Rekord für die meisten 180er in der zweiten Runde des World Matchplay. Der Belgier traf 14 Maxima und brach damit den bisherigen Rekord von 11, den Chisnall bei seiner Niederlage gegen Alan Norris 2017 aufgestellt hatte. Ein rätselhafter Beginn des Matches brachte neun aufeinanderfolgende Breaks, bevor Van den Bergh zum ersten Mal den Anwurf hielt und mit 6:4 in Führung ging. Mit einem 127er Checkout auf dem Bullseye glich der fünffache World Matchplay Viertelfinalist Chisnall zum 6:6 aus und ging dann mit 7:6 in Führung. Die nächsten vier Legs gingen an Van den Bergh, da die Nummer neun der Welt unter Druck entscheidende Finishes von 72 und 85 auswarf.