Bauernhaus auf der Fluh wurde Raub der Flammen

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte in Bregenz-Fluh ein altes, leerstehendes Bauernhaus ab. Am Montag um 4.30 Uhr wurden die Einsatzmannschaften alarmiert. Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer dürfte in der Mitte des Hauses ausgebrochen sein. Weil es windstill war, breitete es sich sofort im Dachstuhl aus. Trotz umgehend eingeleiteter Löschversuche brannte das Haus komplett nieder, nur ein paar Balken blieben erhalten. Verletzt wurde zum Glück niemand.