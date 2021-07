Gericht: Impfpflicht für US-Studenten ist rechtens

Gericht lässt Kläger abblitzen

Acht Studierende in Indiana wollten sich das nicht gefallen lassen. Sie hatten argumentiert, dass die Impfpflicht ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und Autonomie verletze. Dies war jedoch vergeblich. Wie der Richter in seinem Urteil aber betonte, handle es sich dabei nicht um eine endgültige Entscheidung in der Sache. Im konkreten Fall ginge es viel mehr um eine einstweilige Verfügung.