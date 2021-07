Corona-Patienten haben häufig Organschäden

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universitätsklinik Ulm zu Corona-Spätfolgen konnten bisher bei etwa jedem fünften Patienten Organschäden festgestellt werden. „Wir hatten bisher rund 250 Patienten. 20 Prozent von ihnen haben Organschäden“, sagte Dominik Buckert, betreuender Oberarzt der Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm in Deutschland. Der größte Teil der übrigen Patienten fühle sich schlechter belastbar als vor der Erkrankung, hieß es.