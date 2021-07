Klimaschutz: Finanzsektor rechnet mit Klagewelle

Einer Erhebung der London School of Economics zufolge wurden zwischen 1986 und Mai 2021 weltweit 1841 Klimaklagen eingereicht, 191 davon alleine in den 13 Monaten bis Ende Mai. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sitzen Regierungen auf der Anklagebank, doch immer mehr Fälle richten sich auch gegen Firmen. Ende Mai verdonnerte ein niederländisches Gericht den Ölkonzern Royal Dutch Shell dazu, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 nahezu zu halbieren. Damit verpflichtete ein Gericht erstmals ein Privatunternehmen dazu, Treibhausgas-Emissionen zu kürzen.