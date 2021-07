Formel 1: Die Waffen im WM-Kampf werden geschärft!

Lewis Hamilton hat sich mit einem kontrovers diskutierten Heimsieg in der Formel-1-WM zurückgemeldet. Der Vorsprung von Max Verstappen und Red Bull schmolz in Silverstone in Punkten und Leistungsstärke des Autos, doch er ist noch da. Nach dem Crash zwischen Hamilton und Unfallopfer Verstappen flogen die verbalen Giftpfeile. Die WM ist nun auch rhetorisch ein Kampf. „Wenn du hinten liegst, musst du alle Waffen in deinem Arsenal schärfen“, erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.