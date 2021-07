Der LASK verpflichtet Verteidiger Dario Maresic

Maresic freut sich indes über seine Rückkehr in die Bundesliga: „Es ist schön, wieder in Österreich zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass ich beim LASK meine Freude am Fußball wiederfinden werde und uns eine erfolgreiche Saison bevorsteht. Ich kann’s kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und ins Training einzusteigen!“