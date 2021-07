Messi macht Urlaub: Superdaddy statt Superstar

Testspiel in Salzburg?

Übrigens ist‘s auch nicht unmöglich, dass Lionel Messi nach seinem Urlaubsende temporär in Österreich aufschlägt. Der FC Barcelona plant „Krone“-Infos zufolge ein Testspiel am 4. August in Salzburg. Die „Blaugrana“ halten von 28. Juli bis 3. August in Donaueschingen in Deutschland ab. Gleichsam auf der Heimreise wird womöglich noch ein Stop in der Mozartstadt eingelegt. Hoffentlich mit einem durch den idyllischen Familienurlaub gut erholten Lionel Messi an Bord.