Goldenes Quartier: Benkos Poker mit Louis Vuitton

Das Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt, in dem die Signa-Gruppe von Kaufhausjongleur René Benko 20 internationale Luxusmarken untergebracht hat, droht laut Brancheninsidern seinen wohl mit Abstand prominentesten Mieter zu verlieren: Das französische Luxuswarenunternehmen Louis Vuitton könnte in Wien einige Meter weiterwandern und seine feinen Waren in absehbarer Zeit in einem anderen Prunkbau der Inneren Stadt feilbieten.