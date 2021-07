Ausreißer Mohoric gewinnt drittletzte Etappe

Mohoric hatte bereits die 7. Etappe solo für sich entschieden. Diesmal griff der Slowene aus einer 20-köpfigen Ausreißergruppe 23 Kilometer vor dem Ziel an. Weil sich seine Konkurrenten nicht einig waren, ließ sich der Profi des Teams Bahrain nicht mehr einholen. Bahrain war zuletzt durch eine Doping-Razzia im Teamhotel in der Nacht auf Donnerstag in die Schlagzeilen geraten. Keine 40 Stunden später tippte Mohoric nach seiner Triumphfahrt demonstrativ auf sein Trikot und legte provokant den Zeigefinger auf die Lippen.