Das Match um den Sportplatz-Bau spitzt sich zu

Kostenberechnung liegt beim Land

„Noch ist die Finanzierungsfrage nicht geklärt“, so Stöllinger. Sie hofft, dass durch die zuletzt in die Höhe geschossenen Preise für Baurohstoffe das Projekt am lieben Geld scheitern könnte. Davon geht Hermann Mitterbauer, Obmann des FC Pischelsdorf, nicht aus. „Natürlich sind die Preise gestiegen. Aber wir haben drei Tage mit den bestbietendsten Firmen verhandelt und nun das Projekt samt neuer Kostenberechnung ans Land übermittelt. Ich hoffe, dass wir noch heuer mit dem Bauen beginnen können.“