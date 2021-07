Lebensgefährtin mit Traktor überrollt und getötet

Die genauen Umstände des schrecklichen Unfalls in Peilstein konnten auch Gutachten und der Gerichtsprozess in Linz nicht mehr klären. Ein Landwirt (42) hatte am Steuer seines Traktor nicht auf den Weg geachtet, seine Noch-Lebensgefährtin übersehen und die 50-Jährige mit dem linken Hinterrad überrollt und getötet.