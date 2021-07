Merkel: „Bin erschüttert über die Katastrophe“

Erschüttert hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geäußert und den zahlreichen Helfern gedankt. „Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwasser​gebieten durchleiden müssen“, erklärte Merkel, die derzeit in den USA weilt, laut einem Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag.