Messermord: Opfer ist 77-jähriger Kufsteiner

Wie berichtet, wurde die Leiche des Mannes, die mehrere Stichwunden am Oberkörper und im Halsbereich aufwies, am Montag am Innufer gefunden. Der mutmaßliche Täter, ein in Kufstein wohnhafter 29-Jähriger, stellte sich noch am Abend selbst der Polizei und räumte die Tat ein. Sein Motiv: Er wollte ins Gefängnis. Beim Opfer handelt es sich um einen 77-jährigen in Kufstein wohnhaften Mann.