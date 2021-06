Kufsteiner Mord: „Es hätte jeden treffen können“

Im Kufsteiner Ortsteil Endach war der kleine Mann mit dem Rübezahl-Bart ein bekanntes Gesicht. Täglich unternahm der pensionierte Arbeiter (77) eines Zementwerks seine Streifzüge. Bis er am Montagabend zur falschen Zeit am falschen Ort war – am Innufer. Dort lauerte Sebastian E. auf irgendein Opfer, das er mit dem Messer töten wollte, um sein für ihn unerträgliches Leben im Gefängnis fortzusetzen! Dies gab er an, als er etwa eine halbe Stunde nach dem Fund der Leiche vor der Polizeiinspektion auftauchte und sich stellte.