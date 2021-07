Feuerwehr Gotschuchen übt am Reiterhof Ragnarök

Gemeinsam mit der Feuerwehr St. Margareten im Rosental

„Auch das Üben samt Atemschutz ist immer wieder wichtig. Wir üben in Gotschuchen und Umgebung gemeinsam mit der Feuerwehr St. Margareten im Rosental regelmäßig bei und mit Großbetrieben“, erklärt Hribernig. Hilfreich ist gerade in Gotschuchen im Brandfall der meist stark wasserführende Bach, der in Hintergupf entspringt, durch den ganzen Ort fließt und zusätzlich zu den Hydranten Löschwasser liefert. Auch am Campingplatz in Gotschuchen, der über die Saison mehr Gäste beherbergt als Bürger im Ort wohnen, wird regelmäßig geübt.