37-Jähriger bei Tretboot-Ausflug ertrunken

Tödlich endete für einen Krumpendorfer eine Tretbootfahrt auf dem Wörthersee. Der 37-Jährige war mit seiner Lebensgefährtin (39) und deren Neffen am See, als er mit dem Elfjährigen ins Wasser sprang. Wegen der hohen Wellen wurde das Boot abgetrieben, die Frau sprang nach, um zu helfen. Ihre Hilferufe hörten andere Bootsfahrer, die die in Not geratenen Kärntner ans Ufer brachten. Für den völlig erschöpften Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät.