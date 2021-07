Gemeinsam mit Gemeinden für den Klimaschutz

Winden am See als Vorzeigeort

Als Vorzeigegemeinde nennt sie Winden am See. Der nordburgenländische Ort setzt sich insbesondere für Biodiversität, gesunde Ernährung in Kindergärten und Schulen sowie Nachhaltigkeit ein. „Und als Beefit-Gemeinde werden zudem im privaten und öffentlichen Raum laufend mehr Blumenwiesen und Blühflächen geschaffen“, erklärt Bürgermeister Preiner.