Die Mär von der heilen Schweizer Schafswelt

Volksabstimmung gegen leichtere Wolfsentnahme

Dabei hätte man mit der Änderung des Jagdgesetzes im September 2020 die Möglichkeit eines wesentlich niederschwelligeren Abschusses selbst in der Hand gehabt, doch das (Flachland)-Volk lehnte diese in einer Abstimmung mit 51,9 Prozent ab. Stattdessen tritt am Donnerstag eine Revision der Jagdverordnung in Kraft, die in dem offenen Brief als „kosmetisch“ bezeichnet wird. Der Bundesrat verweist auf eine Grundlagenstudie, deren Ergebnis im Herbst 2022 erwartet werde. Im Herbst 2023 werde der Bericht dazu publiziert. Für die Bauern viel zu langsam! Mittlerweile würden sogar Wolfsrudel durch Dörfer streifen. Während Naturschutzorganisationen mehr Geld für den Herdenschutz fordern (bisher 3 Mio. SF), spricht Bauer Fäh von „Flinte hervorholen“.